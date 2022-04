Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel verursacht

Speyer (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr am 15.04.22 gegen 14:30 Uhr mit seinem VW-Golf die Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Landwehrstraße in Speyer. An der Kreuzung Kurt-Schuhmacher-Straße Ecke Iggelheimer Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete, fuhr der Fahrer los. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der 24-Jährige auf einen VW-UP eines 63-jährigen Mann auf. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte die Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 24-jährigen Fahrer feststellen. Er wurde zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht.

