Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Im Rahmen einer Unfallaufnahme am gestrigen Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, in der Schauernheimer Straße stießen auf der gegenüberliegenden Seite zwei Radfahrer zusammen. Ein 71-jähriger Radfahrer fuhr den Geh-/Fahrradweg vom Seebachring in Fahrtrichtung Schauernheimer Straße. An der Einmündung übersah der 71-Jährige eine querende 77-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 77-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 71-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell