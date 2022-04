Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebe auf frischer Tat erfasst

Mutterstadt (ots)

Am 13.04.2022, gegen 16:30 Uhr, bemerkte ein Ladendetektiv eines Supermarkts in der Neustadter Straße zwei junge Männer (21 und 22 Jahre alt) wie diese Waren im Wert von 36 Euro in einen mitgeführten Rucksack packten und den Rucksack im Einkaufswagen mit einer Decke und einer Einkaufstasche abdeckten. Einer der beiden Täter schaute sich mehrmals auffällig um. An der Kasse wurde andere Ware bezahlt und der Markt verlassen. Hierauf wurden beide durch den Ladendetektiv angesprochen. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

