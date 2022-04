Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Baucontainer aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben Ende vergangener Woche in Burgsteinfurt sowie in Borghorst Baucontainer aufgehebelt. In Burgsteinfurt öffneten Unbekannte zwischen Donnerstag (07.04.22), 16.30 Uhr, und Freitag (08.04.22), 06.30 Uhr, mithilfe eines unbekannten Gegenstands gewaltsam die Tür eines Baucontainers an der Ochtruper Straße im Bereich zwischen Terbergerstraße und Laugemannstiege. Aus dem Container entwendeten sie unter anderem eine Werkzeugkiste mit Werkzeug im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei stellte Hebelspuren fest. Täterhinweise liegen nicht vor. In Borghorst wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10.15 Uhr, und Freitag, 06.45 Uhr, die Tür eines Baucontainers an der Altemarktstraße/Einmündung Südstraße aufgehebelt - ebenfalls mit einem unbekannten Werkzeug. Unter anderem wurden ein Akku-Winkelschleifer, ein Akku-Schrauber und dazugehörige Ladegeräte gestohlen. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei Steinfurt nimmt zu den Diebstählen Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

