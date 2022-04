Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (08.04.) gegen 15.20 Uhr ereignete sich in Rheine auf dem Emstorplatz an der Osnabrücker Straße ein Verkehrsunfall. Ein weißer Pkw stieß beim Ausparken gegen einen grauen Mercedes, der dort im Begriff war, einzuparken. Der Fahrzeugführer des weißen Pkw stieg kurz aus und unterhielt sich mit der Fahrerin des Mercedes. Dann entfernte er sich jedoch, ohne seine Personalien anzugeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell