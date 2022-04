Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Exhibitionist verschafft sich Zutritt zu fremder Wohnung

Speyer (ots)

Am 13.04.2022 um 18:22 Uhr kam es in Speyer zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 36-jähriger Mann gelangte über die unverschlossene Haustür ins Innere eines Einfamilienhauses. Hier suchte er das Bad des Hauses auf und begann dort vor einer 16-Jährigen Person an sich zu manipulieren. Da dies weitere Familienangehörige bemerkten, flüchtete der Täter. Die Geschädigten informierten umgehend die Polizei, wodurch der alkoholisierte Täter kurz darauf dank der Mithilfe aufmerksamer Zeugen gestellt und festgenommen werden konnte. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren.

