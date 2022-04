Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

In der Nacht zu Donnerstag konnte um 00:10 Uhr ein 34-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße unterzogen werden. In seinem Fahrzeug konnten die Beamten mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände auffinden. Es wurde ein selbstgebauter Schlagring, ein Springmesser und ein Schlagstock sichergestellt. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren nach Verstoß gegen das Waffengesetzt.

Zu einer weiteren Verkehrskontrolle kam es bereits am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße n Speyer. Hier konnte ein 45-jähriger Fahrer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell