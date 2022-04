Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beleidigung von Polizeibeamten via Notruf

Speyer (ots)

Eine 20-jährige Frau kontaktierte am Mittwochmorgen um 07:45 Uhr mehrfach die Polizei über den Notruf. Schnell war klar, dass die junge Frau keinen Notfall hatte. Stattdessen schrie sie den Polizeibeamten an und wollte mitteilen, dass sie einen Termin beim Amtsgericht absagen wollte. Als der jungen Frau erklärt wurde, dass das Amtsgericht noch geschlossen sei und sie zu den Öffnungszeiten dort anrufen müsse, zeigte sie sich darüber so verärgert, dass sie anfing die Polizeibeamten am Telefon mehrfach zu beleidigen. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell