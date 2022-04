POL-PDLU: Frankenthal - Spritztour ohne Führerschein

Schifferstadt (ots) - Ein Radfahrer stellte am Montag (11.04.2022) in der Stadtmitte nahe des Schillerplatzes sein Fahrrad in der Bahnhofstraße um 15:30 Uhr verschlossen ab. Als er nach nur 30 Minuten zurückkehrte war sein Fahrrad bereits entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Weiterhin rät die Polizei, Fahrräder ...

