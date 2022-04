Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 14.04.22, 18:15 Uhr - 15.04.2022, 11:30 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter den hinteren Reifen eines VW-Polo. Der 50-jährige Geschädigte stellte das Auto in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Speyer ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Speyerer Straße in Dudenhofen beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell