Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schmuckschatulle am Weitkampweg gefunden - Eigentümer gesucht

Osnabrück (ots)

Bereits am Sonntag, den 14.11.2021 gegen 11.05 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Spaziergänger eine Schmuckschatulle am Weitkampweg aufgefunden. Diese lag auf einem Grünstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Kiste weist auf dem Deckel eine markante Zebraoptik auf und beinhaltet diverse Schmuckketten. Nun sucht die Polizei die Eigentümer oder Personen die Hinweise auf die Herkunft der Schatulle geben können. Die Dienststelle ist unter 0541/327-2115 oder -3203 erreichbar.

