Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Brandstiftung an Gartenhütte festgenommen (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Brand einer Gartenhütte im Dietweg am Dienstagmorgen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 17-jährigen Jugendlichen sowie einen 19 Jahre alten Heranwachsenden unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die jungen Männer wurden unmittelbar nach der Tat im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Ihnen wird zur Last gelegt, zwischen Storlach und Orschel-Hagen an einer Gartenhütte ein Feuer gelegt zu haben, durch das das Gebäude in Vollbrand geriet. Ein entsprechender Notruf war bei der Polizei kurz nach sechs Uhr eingegangen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten beide Personen unweit des Brandorts angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Neben Flaschen mit Spiritus und Feuerzeugen führten sie auch Werkzeug und mehrere Tablets mit sich. Wie sich in der Folge herausstellte, dürften die Elektronikgeräte aus einer Schule in der Nürnberger Straße in Orschel-Hagen stammen, in die die Tatverdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar kurz zuvor eingebrochen waren. Auch einen aus der Schule stammenden Schlüssel fanden die Beamten bei den Personen.

Durch den Brand, der von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden konnte, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Derzeit wird eine Vorführung der beiden Tatverdächtigen beim Haftrichter geprüft. Ob sie noch für weitere Brände verantwortlich sein könnten ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell