POL-RT: Diebstahl aus Pkw; Brände; Verkehrsunfall; Nach Diebstahl geflüchtet; Gefährlich überholt

Handtasche aus Pkw entwendet

Einer Frau ist am helllichten Tag die Handtasche bei einem Pkw-Aufbruch auf einem Tankstellengelände gestohlen worden. Die 33-Jährige stellte ihren Fiat Punto am Montag, gegen zehn Uhr, auf dem Gelände der Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße ab. Gegen 16.50 Uhr bemerkte sie, dass die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen war und jemand die Handtasche aus dem Fußraum entwendet hatte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Brand im Hammerweg hat am Montagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 16:30 Uhr teilte ein Anrufer der Rettungsleitstelle ein Feuer auf einem Grundstück mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Lagerfeuer nicht ordentlich abgelöscht und griff auf umliegende Gegenstände über. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und fünf Feuerwehrleuten angerückt war, zügig gelöscht werden, sodass lediglich ein minimaler Sachschaden entstand. (sr)

Denkendorf (ES): An Spinne erschrocken

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden von etwa 32.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Uhlandstraße. Gegen 5.30 Uhr fuhr dort eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes, als sie derart an einer Spinne im Fahrzeuginneren erschrak, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie prallte gegen einen geparkten VW, der wiederum auf einen davor geparkten Audi aufgeschoben wurde. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen der jungen Frau war vor Ort nicht erforderlich. Ihr Mercedes und der Audi mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. (sm)

Esslingen (ES): Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Montagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Esslinger Schelztorstraße geführt. Kurz nach 17 Uhr wurde durch eine Brandmeldeanlage Alarm in einem Seniorenheim ausgelöst. Daraufhin rückten sechs Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und zwei Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort aus. Die Feuerwehr konnte rasch Entwarnung geben. Angebranntes Essen hatte zu einer starken Rauchentwicklung und der Auslösung des Alarms geführt. Gegen 17.30 Uhr konnten die Rettungskräfte wieder abrücken und die Sperrung der Schelztorstraße aufheben. Es wurde niemand verletzt und es gab keinen nennenswerten Sachschaden. (ms)

Filderstadt (ES): Nach Diebstahl geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Montagabend gegen eine 16-jährige Jugendliche. Ihr wird außerdem zur Last gelegt, kurz zuvor in einer Tankstelle in der Hohenheimer Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Als sie im Zuge der Fahndung gegen 20.40 Uhr von den hinzugerufenen Beamten vor einem Einkaufsmarkt in der Uhlbergstraße angetroffen wurde, versuchte sie zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme versuchte die 16-Jährige, die Einsatzkräfte zu bespucken. Sie musste zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hier versetzte die Jugendliche einer Beamtin außerdem einen Tritt. Die Beschuldigte wurde anschließend auf die Dienststelle gebracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Betreuerin übergeben. Beim Verlassen des Gebäudes stieß sie noch eine nicht zitierfähige Beleidigung aus. Die 16-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Balingen / Meßstetten (ZAK): Am Lochenpass gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen und Geschädigte von gefährlichen Überholmanövern, die ein Motorradfahrer am Montagabend auf der L 440 zwischen Weilstetten und Tieringen vollzogen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 59-jährige Biker mit seiner weißen Honda mit Heidenheimer (HDH) Zulassung zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr mehrfach die Lochenstrecke auf und ab und überholte dabei in den Kurvenbereichen äußerst riskant verschiedene Fahrzeuge. Bei der anschließenden Kontrolle des Bikers durch Beamte der Verkehrspolizei Balingen, denen von einem anderen Motorradfahrer die offenbar rücksichtslose Fahrweise des 59-Jährigen gemeldet worden war, stellte sich heraus, dass die Honda unzulässige technische Veränderungen aufwies. Dadurch war die Betriebserlaubnis der Maschine erloschen. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus werden Zeugen oder mögliche Geschädigte, die durch die Fahrmanöver des Bikers gefährdet wurden, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

