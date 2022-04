Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Personalveränderungen in leitenden Funktionen innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg + Neue Führungskräfte in der PI Cuxhaven und der PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Oldenburg (ots)

Zum Sommer diesen Jahres ergeben sich gleich mehrere Personalveränderungen in Führungsfunktionen innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg:

Mit Ablauf des Monats Juni tritt der Leiter des Polizeikommissariats Brake, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Lücke, in den Ruhestand ein. Der 61-Jährige war in den vergangenen fast neun Jahren für die Sicherheit der Menschen in den Städten Brake und Elsfleth sowie den Gemeinden Berne, Lemwerder und Ovelgönne verantwortlich.

Die Nachfolge wird zum 01. Juli 2022 Polizeioberrat André Wächter antreten. Der 40-Jährige war zuvor, direkt nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei, für fast drei Jahre Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Der 40 Jahre alte Polizeioberrat Patrick Hublitz, bislang Leiter des Polizeikommissariats Nordenham, wird daher diese Funktion zukünftig einnehmen und für die sieben Fachkommissariate sowie weitere Bereiche des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/Wesermarsch verantwortlich sein.

Die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham wird - ebenfalls zum 1. Juli 2022 - Polizeirat Henrik Hackmann übernehmen. Der 34-Jährige absolvierte im Herbst 2021 erfolgreich sein Masterstudium und zeigte sich anschließend mit der Leitung des Einsatzbereiches der Polizeiinspektion Cuxhaven für rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

Den Dienstposten des Leiters Einsatz der Polizeiinspektion Cuxhaven wird bis Frühjahr 2023 vorübergehend der Leiter des Polizeikommissariats Geestland, Erster Polizeihauptkommissar Norbert Schepergerdes, übernehmen.

Während dieser Zeit wird Tanja Volkmer mit der Leitung der Dienststelle in Geestland beauftragt. Die 50-jährige Kriminalhauptkommissarin leitete bisher das unter anderem für die Spurensicherung und -bearbeitung zuständige Fachkommissariat im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Diese Aufgabe wird nun vorübergehend der 46 Jahre alte Kriminalhauptkommissar Jan Happersberger übernehmen.

"Ich freue mich, dass schon jetzt die Nachfolge im Polizeikommissariat Brake feststeht und die damit einhergehenden Personalveränderungen in den Führungsfunktionen innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg frühzeitig vorgenommen werden können", betont Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg. "Für die unterschiedlichen Aufgaben zeigen sich auch zukünftig erfahrene und überaus engagierte Führungskräfte verantwortlich", so Johann Kühme weiter.

Eine offizielle Verabschiedung von Klaus Lücke sowie die entsprechenden Amtseinführungen werden im Sommer 2022 durchgeführt.

