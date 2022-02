Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt 12 Kilogramm Kokain sicher; 52-jähriger Schmuggler festgenommen

Osnabrück (ots)

12 Kilogramm Kokain im Wert von rund 830.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Morgen des 9. Februar 2022 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

In der Befragung gab der Reisende an, geschäftlich auf dem Weg nach Bremen zu sein, wo er virenabtötende Lampen verkaufen möchte. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Die Ermittler verließen sich aber nicht auf die Aussage des Fahrers und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei entdeckten die Zöllner ein zugeklebtes braunes Paket im Kofferraum. Beim Öffnen dieses Päckchen kamen zwölf schwarze Folienpakete zum Vorschein. Darin befanden sich insgesamt 12 Kilogramm Kokain.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der 52-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

