Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rotlicht missachtet

Rastatt (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von circa 17.500 Euro sind die Bilanz einer Kollision am Mittwochabend. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer das Rotlicht an der Kreuzung der K3769 zur Friedrichsstraße missachtet haben und prallte kurz nach 22 Uhr mit dem Mercedes eines 47-Jährigen zusammen. Der die Kreuzung in Richtung Rastatt überquerende 47-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den mutmaßlichen Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige.

/sch

