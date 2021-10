Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: HBF - Dank Videoüberwachungsanlage - Fahrraddieb kurz nach der Tat durch Bundespolizisten festgenommen

Hamburg (ots)

Am 04.10.2021 gegen 15:45 Uhr erschien ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger in der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof. Er gab zu Protokoll, dass ihm sein E-Bike, welches er mittags auf dem Vorplatz verschlossen abgestellt hatte, gestohlen wurde.

Sofort begannen die Bundespolizisten mit der Sichtung des aus der Überwachungsanlage gewonnenen Videomaterials, auf welchem die Tat festgehalten worden war. Die Beamten prägten sich das Aussehen des Täters ein und begaben sich in die Fahndung nach der bis dahin unbekannten Person.

Wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt konnte der Mann durch Zivilfahnder der Bundespolizei gegen 17:00 Uhr festgestellt werden. Der 28-jährige Italiener wurde vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt. Das E-Bike wurde ebenfalls aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Da der Fahrraddieb über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zur Verhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das Fahrrad konnte dem Eigentümer im Anschluss wieder ausgehändigt werden, der sichtlich froh damit nach Hause fuhr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell