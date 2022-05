Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind angegangen, Brand eines Abschleppwagens

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Junge angegangen (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Neuffen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag im Bereich des Kelterplatzes in Linsenhofen ereignet haben soll. Ein Sechsjähriger war dort gegen 17.15 Uhr zu Fuß unterwegs, als er eigenen Schilderungen zufolge von einem unbekannten Mann angesprochen und festgehalten wurde. Der Sechsjährige konnte sich seinen Angaben nach losreißen und davonrennen. Das unverletzt gebliebene Kind schilderte den Vorfall zuhause seinen Eltern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07025/91169-0 zu melden. Insbesondere wird ein Fußgänger gesucht, der einen Bart und eine schwarze Mütze trug und den Vorfall beobachtet haben könnte. (rn)

Geislingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Abschleppwagens am Mittwochvormittag auf der L 415 zwischen Geislingen und Geislingen-Erlaheim gewesen sein. Der 47-jährige Fahrer war gegen elf Uhr mit seinem Transporter MAN auf der Landesstraße in Richtung Rosenfeld unterwegs, als kurz vor der Abfahrt Erlaheim plötzlich Flammen aus dem Motorraum ins Führerhaus schlugen. Dabei geriet auch die Kleidung des Fahrers in Brand, der sofort anhielt, den Wagen verließ und die Rettungskräfte verständigte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zwar rasch löschen, aber nicht mehr verhindern, dass das Führerhaus des Abschleppers komplett ausbrannte. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während der Löscharbeiten und zur Bergung des Abschleppwagens musste die Landesstraße teilweise komplett gesperrt bzw. der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell