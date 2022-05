Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Größerer Verkehrsunfall in Nürtingen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten und fünf beteiligten Fahrzeugen

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen auf der Neuffener Straße (L 1250) ereignet. Gegen 7.15 Uhr war ein 39-jähriger BMW X1-Lenker stadtauswärts in Richtung Frickenhausen unterwegs und hielt an der Rot zeigenden Ampel vor der Kreuzung mit der Werastraße zunächst an. Nachdem der 39-Jährige wieder angefahren war, schlief er nach derzeitigem Kenntnisstand kurz ein, weshalb der Wagen auf die Gegenfahrspur geriet. Dort hatten aufgrund des Rotlichts ebenfalls mehrere Fahrzeuge angehalten. In der Folge krachte der X1 in die linke Seite einer verkehrsbedingt stehenden Mercedes V-Klasse, die von einem 56-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend kollidierte der Pkw des Unfallverursachers noch mit einem Opel Corsa eines 21-Jährigen sowie einem 5er BMW eines 33-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese beiden Fahrzeuge nach hinten geschoben. Der 5er BMW stieß dabei noch gegen einen dahinter wartenden BMW der 1er Reihe einer 47 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher sowie die 47-Jährige verletzten sich aktuellen Erkenntnissen zufolge leicht. Die Verständigung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Alle fünf Pkw waren so stark beschädigt, dass sie von mehreren Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte mit rund 48.000 Euro zu Buche schlagen. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle musste die Neuffener Straße zeitweise voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Dennoch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

