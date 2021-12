Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Posener Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 25.12.2021, 18.00 Uhr, bis 26.12.2021, 10.00 Uhr, ereignete sich in der Posener Straße in Höhe der Hausnummer 81 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein unbekannter Verursacher mit seinem Pkw gegen einen dort am Fahrbahnrand parkenden grauen Pkw Opel Zafira fuhr, an dem Sachstanden an der Frontstoßstange entstand. Der Verursacher fuhr weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell