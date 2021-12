Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 23.12.2021 bis 26.12.2021

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Bereits von Mittwoch auf Donnerstag kam einer 84jährige Frau ihr Schlüsselbund bei einem Aufenthalt im Klinikum Wilhelmshaven auf bislang ungeklärter Ursache abhanden. Offensichtlich verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter mit diesem Schlüssel Zutritt zu ihrer Wohnung auf dem Fachhochschulgelände und entwendete einen Fernseher, Bargeld und weitere Schlüssel.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Pkw

Am Samstagnachmittag, zwischen 14.15 und 14.20 Uhr, wurde von einem bislang unbekannter Täter die Fallscheibe der Beifahrertür von einem Pkw eingeschlagen und aus dem Inneren eine Geldbörse entwendet. Dabei wurde auch die Alarmanlage des Pkw ausgelöst. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem nördlichen Parkplatz zum Friedhof (Gökerstraße 222, fast in Höhe der Nordseestation). Kurze Zeit später konnte in einem Gebüsch an der Straße "An der Heete" die Geldbörse ohne das Bargeld wieder aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Wilhelmshavener Innenstadtbereich insgesamt sechs Pkw beschädigt. Dabei wurden in einem Fall alle vier Reifen zerstochen und in den anderen fünf Fällen jeweils zwei. An zwei von den beschädigten Fahrzeugen wurde auch noch der Lack an der Beifahrerseite bzw. der Motorhaube zerkratzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Corona-Verstöße/Widerstand

Am Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Marktstraße trotz Corona-Warnstufe 3/Weihnachtsberuhigung eine Diskothek betrieben werden würde.

Vor Ort konnte tatsächlich Tanzbetrieb festgestellt werden. Außerdem hielten sich ca. 150 Personen in der Diskothek ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf. Der polizeilichen Anordnung, den Betrieb unverzüglich einzustellen, kam der Betreiber auch sofort ohne besondere Vorkommnisse nach.

Anschließend kam es dann vor der Diskothek durch ca. 30 bis 50 Personen zu verbalen Unmutsäußerungen und die Stimmung wurde zusehends aggressiver. Nach erteilten Platzverweisen kam es anschließend noch zu zwei Widerstandshandlungen durch zwei 23 jährige Männer. Beide wurden anschließend in Gewahrsam genommen und bei einem auch noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell