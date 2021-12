POL-WHV: Presse PK Varel 23.12. bis 26.12.2021

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Unfallflucht - Außenspiegel eines Pkw beschädigt

Bockhorn -

Bereits am 23.12.2021, kam es um 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Glockenturm in Bockhorn. Ein am Straßenrand Höhe Hausnummer 1 abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Varel -

Am späten Nachmittag des 24.12.2021 befuhr ein 75-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw Citroen die Edo-Wiemken-Straße in Richtung Strandpromenade. In Höhe Haus-Nr. 4 lief unvermittelt ein 5-jähriger Junge vor dem Pkw auf die Fahrbahn. Es kam zur Berührung, in dessen Folge das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Vorsorglich wurde es dem Klinikum Wilhelmshaven zugeführt, welches über eine Abteilung für Kindermedizin verfügt.

Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Bockhorn -

In der Zeit vom Donnerstagabend bis zum Nachmittag des Heiligabends wurde ein auf dem Anwohnerparkplatz der Landesstraße 6 parkender Pkw Hyundai i30, Farbe grau, beschädigt. Der oder die Täter beschädigten drei Reifenventile, so dass die Luft aus den drei angegangenen Reifen vollständig entwich. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen oder Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Varel -

Nicht abwarten konnte ein Junge aus Varel die Benutzung seines unter dem Tannenbaum vorgefundenen E-Scooters. Trotz des Hinweises seines Vaters, dass der E-Scooter in den kommenden Tagen noch pflichtversichert werden müsse, probierte der 15-Jährige sein Weihnachtsgeschenk am 1. Weihnachtsfeiertag sofort aus. Hierbei nutze er den öffentlichen Verkehrsraum und fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung durch das fehlende Versicherungskennzeichen auf. Die Beamten kontrollierten den jungen Fahrzeug-Führer in der Oldenburger Straße und mussten dem Weihnachtsspaß ein jähes Ende setzen. Der Vater staunte nicht schlecht, als der Junior in Begleitung der Beamten vor der Haustür stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die rechtlichen Voraussetzungen nochmals erörtert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Suche nach alkoholisierter Person - Polizei-Hubschrauber eingesetzt

Varel -

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ging bei der Polizei die Meldung ein, dass eine männliche Person offenbar stark alkoholisiert im Stadtgebiet unterwegs sei. Sie sollte torkelnd auf der Fahrbahn laufen und sich bereits übergeben haben. Es sei befürchtet worden, dass sie nicht in der Lage sei, ihren Weg gefahr- und schadlos zu bestreiten. Da aufgrund herrschender Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes eine hilflose Lage der Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden vorsorglich Suchmaßnahmen eingeleitet, welche zeitweise durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Die Suche blieb von der aufmerksamen Bevölkerung nicht unbemerkt und wurde durch einige besorgte Bürger sogar unterstützt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Person nicht angetroffen werden, so dass schließlich davon ausgegangen werden musste, dass der Mann sein Ziel ohne fremde Hilfe erreichen konnte.

