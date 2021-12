Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.12.2021 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch, bei dem ein Zigarettenautomat aus einem leerstehenden Geschäft in der Marktstraße entwendet wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell