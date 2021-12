Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin in Hohenkirchen

Hohenkirchen (ots)

Am 22.12.2021 bog ein 77-jähriger Wittmunder mit seinem Pkw gegen 14.40 Uhr von der Jeverschen Straße nach rechts in die Schillerstraße in Hohenkirchen ein. Beim Abbiegevorgang übersah er eine entgegenkommende 75-jährige Pedelec-Fahrerin, die ihrerseits links in die Schillerstraße abbog.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, woraufhin die Frau stürzt. Dabei wird sie schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

