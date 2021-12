Polizei Aachen

POL-AC: Mit Haftbefehl gesuchter Randalierer im Hausflur verhaftet

Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (02.12.2021) randalierte ein stark angetrunkener 42- jähriger Hausbewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Konrad- Adenauer Straße. Der Mann beleidigte seinen Nachbarn auf rassistische Art und Weise und versuchte diesen mit einem Staubsaugerrohr zu schlagen. Eine Nachbarin, die nur schlichten wollte, bedrohte er. Die gerufenen Polizisten konnten den Randalierer schließlich beruhigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 42- Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren; nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.(pw)

