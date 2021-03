Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es an der Kreuzung Kurfürstenstraße/Koschatstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin soll beim Abbiegen von der Koschatstraße in die Kurfürstenstraße ein bevorrechtigtes Auto übersehen haben und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall wurde zudem ein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt. Die 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell