Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hundewelpen ausgesetzt- Zeugenaufruf ++ Seevetal/ Woxdorf- Unbekannte randalieren bei Grundschule und Kindergarten ++ Klecken - Wohnmobilbrand durch Reparaturarbeiten ausgelöst

Buchholz (ots)

Bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. September 2021 haben bislang unbekannte Personen insgesamt 3 Hundewelpen in der Schützenstraße in Buchholz, auf einem dortigen Hinterhof ausgesetzt. Es handelt sich dabei um 2 Beagle- Welpen und 1 Golden Retriever Welpen. Alle Welpen waren zu dem Zeitpunkt etwa 8 - 10 Wochen alt. Nach dem Auffinden wurde sie zunächst einem Tierarzt und dann dem Tierheim zugeführt. Bislang konnten die Personen, die die Hundewelpen ausgesetzt hatten, nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die evtl. selbst im o.a. Zeitraum Welpen gleicher Rassen erworben haben und somit Hinweise auf die möglichen Täter geben könnten. Die Hunde hatten zum Teil eine farbliche Markierung auf dem Fell, vermutlich um sie für Interessenten besser auseinander halten zu können. Die Polizei in Buchholz nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 04181/ 2850 entgegen.

Seevetal/ Woxdorf - Unbekannte randalieren bei Grundschule und Kindergarten

Bislang unbekannte Täter, vermutlich Jugendliche, haben in der Zeit von Mittwoch, 20.10., 15 Uhr, bis Donnerstag, 21.10., 07:30 Uhr, auf dem Gelände der Grundschule Woxdorf und des angrenzenden Kindergartens diverse Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem haben die Täter Kinderspielzeug , eine Gartenhütte und Gartenwerkzeug beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Klecken - Wohnmobilbrand durch Reparaturarbeiten ausgelöst

Der Brand eines Wohnmobiles mit einem anschließenden Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus sowie ein geparktes Auto vom 17.10.2021 in der Bahnhofstraße in Klecken ist aufgrund von Reparaturarbeiten, die durch den Eigentümer an dem Wohnmobil durchgeführt worden sind, entstanden. Eine Brandstiftung kann nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Bei dem Brand war ein Sachschaden von mindesten 200.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell