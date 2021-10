Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baggerschaufel entwendet ++ Seevetal - Nach Firmeneinbruch Transporter entwendet ++ Winsen - Mit gefälschten Papieren unterwegs

Hanstedt (ots)

Baggerschaufel entwendet

In der Harburger Straße in Hanstedt entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom Dienstag, 19.10.2021, auf Mittwoch, 20.10.2021, eine auf einem offenen Anhänger gelagerte Baggerschaufel. Die Baggerschaufel der Marke Kubota hat eine Breite von ca. 100 cm und wiegt etwa 100 Kilogramm. Es ist daher zu vermuten, dass sie mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Die Polizei Salzhausen nimmt unter der Telefonnummer 04172/ 986610 Hinweise entgegen. Die Baggerschaufel hatte einen Wert von 600 Euro.

Seevetal - Nach Firmeneinbruch Transporter entwendet

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 19.10., 22 Uhr, bis Mittwoch, 20.10., 07:30 Uhr, in eine Firma in der Straße Bosteler Feld in Seevetal eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt und alle Räumlichkeiten durchsucht hatten flüchteten der oder die Täter mit einem VW Crafter, HH-CA 430. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug der betroffenen Firma. Ob und was die Einbrecher noch entwendet hatten steht zurzeit noch nicht abschließend fest. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Winsen - Mit gefälschten Papieren unterwegs

Eine zivile Funkstreifenbesatzung kontrollierte am Mittwoch, 20.10.2021, gegen 17:30 Uhr, in Winsen, Hansestraße, den Fahrer eines Seat Alhambra. Der Fahrzeugführer hatte kurz zuvor das Rotlicht einer Lichtsignalanlage missachtet, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Während der Kontrolle des 30jährigen aus Winsen ergaben sich zunächst Anhaltspunkte dafür, dass sein Führerschein gefälscht sein könnte. Eine anschließende Kontrolle durch einen spezialisierten Dokumentenprüfer brachte dann die Gewissheit, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung gehandelt hat. Der Führerschein wurde als Beweisstück beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

