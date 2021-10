Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entwenden Fahrzeugteile

Buchholz (ots)

Unbekannte entwenden Fahrzeugteile

Im Zeitraum vom Montag, 18.10., 18 Uhr, bis Dienstag, 19.10., 10 Uhr, haben unbekannte Täter im Lohbergenweg in Buchholz zunächst an einem BMW der 5er Reihe manipuliert und anschließend eine Scheibe des Autos eingeschlagen. Durch die vorherige Manipulation hat die Alarmanlage des BMW keinen Alarm ausgelöst. Der oder die Täter entwendeten aus dem Auto, dass unter einem frei zugänglichen Carport gestanden hat, diverse Fahrzeugteile aus dem Fahrzeuginneren. Es ist anzunehmen, dass sich der oder die Täter über einen längerfristigen Zeitraum an oder in dem Auto aufgehalten haben müssen. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter 04181/ 2850. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell