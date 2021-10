Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto fährt Kind an und flüchtet ++ Hollenstedt - Vorfahrt missachtet- Frau überschlägt sich mehrfach

Buchholz (ots)

Auto fährt Kind an und flüchtet

Ein 6jähriger Junge wurde am Montag, 18.10.2021, gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz der Aldi- Filiale in Buchholz, Hamburger Straße, von einem bisher unbekannten Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Der oder die Autofahrer/ in hat den Jungen, der gerade einen Einkaufswagen zu dem dafür vorgesehenen Unterstand scheiben wollte. Vermutlich mit dem hinteren Rad wurde der Junge am Bein touchiert und leicht verletzt. Der oder die Fahrzeugführer- in setzte dann jedoch die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Vorfall könnte durch Kunden beobachtet worden sein. Die Polizei in Buchholz bittet um Hinweise unter 04181/ 2850.

Hollenstedt - Vorfahrt missachtet- Frau überschlägt sich mehrfach

Schwer verletzt wurde eine 68jährige Frau aus Hollenstedt, als sie am Montag, 18.10.2021, gegen 13:15 Uhr, mit ihrem Auto die L 141 in Richtung Dohren befuhr. In Höhe der Einmündung des Erlenweges/ Ochtmannsbruch bog eine 45jährige Hollenstedterin mit ihrem Auto nach links auf die L141 ab. Dabei übersah sie die 68jährige Frau. Durch den Zusammenstoß kam die 68jährige von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Auto auf dem angrenzenden Acker. Sie wurde schwer verletzt dem Krankenhaus Buchholz zugeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell