POL-OH: Anmeldung - "Pedelec... mit Rückenwind, aber sicher": Zusatzveranstaltung Polizeidirektion Vogelsberg

Fahrradfahren - vor allem mit dem Pedelec - erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch je mehr Osthessen fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Allein im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Unfällen mit Pedelecs um rund 70 Prozent. Aus diesem Grund bietet das Polizeipräsidium Osthessen bei der Polizeidirektion Vogelsberg in Lauterbach im Rahmen seines 20-jährigen Jubiläums ein zusätzliches Fahrsicherheitstraining an. Durch die Corona bedingten Einschränkungen hat die Nachfrage nach Pedelecs enorm zugenommen. Besonderes an Wochenenden und schönen Tagen sieht man zahlreiche Zweirad-Fahrerinnen und -Fahrer, die sich über die sportlichen Aktivitäten freuen. Leider machen jedoch einige den Fehler und setzen sich auf ihr Pedelec, weil sie ja schließlich auch Fahrrad fahren können. Allerdings wird oft unterschätzt, dass das Pedelec durch den Motor schneller und schwerer ist. Neue Funktionen sorgen da nicht nur für Unsicherheit, sondern erhöhen auch das Verletzungsrisiko.

Um den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit den motorisierten Fahrrädern zu geben, bietet das Polizeipräsidium Osthessen ein kostenloses Fahrsicherheitstraining bei der Polizeidirektion Vogelsberg am Freitag, 22.10.2021, um 10 Uhr, an. Veranstaltungsort ist die Lindenstraße 50 in 36341 Lauterbach.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich am Montag, den 18.10.2021, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr telefonisch unter 06641/971-0 unter Angabe von Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer anmelden. Bei schlechtem Wetter findet das Fahrsicherheitstraining nicht statt und wird abgesagt. Im Fall einer Absage werden die Teilnehmer telefonisch informiert. Die besten Tipps und Tricks jetzt auf Social Media Um den Bürgerinnen und Bürgern schon im Voraus Einblicke in das sichere Fahren mit dem Pedelec zu ermöglichen, können sich Interessierte in einer vierteiligen Video-Serie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums rund um die Themen Grundlagen, Fahrfehler, Hindernisse und mehr informieren. Mehr dazu auf dem YouTube-Kanal des Polizeipräsidiums Osthessen sowie auf Facebook und Instagram.

