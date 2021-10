Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch

Ulrichstein - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 12. September bis Montag (11.10.) die Haustür eines Mehrfamilienhauses im Lacheweg aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Grebenhain - Ein Mehrfamilienhaus im Kirchweg in Bannerod wurde am Mittwochmorgen (13.10.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell