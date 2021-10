Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unterstand für Einkaufswagen beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - In der Zeit von Montag (11.10.), gegen 21 Uhr, bis Dienstag (12.10.), gegen 7 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Unterstand für Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den Unterstand und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

