Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Häcksler gestohlen

Hemer (ots)

Aus einer Gartenhütte Am Branddorn wurde in den vergangenen Tagen ein Holzhäcksler entwendet. Die Eigentümerin bemerkte den Deibstahl am vergangenen Montag. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell