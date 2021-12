Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Zetel in der Neuenburger Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw VW wurde in der Abwesenheit des Pkw-Halters an der rechten Fondtür erheblich beschädigt. Auf Grund des Schadenbildes dürfte der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 und 15.20 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell