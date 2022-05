Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrsunfälle; Randalierende Person; Baucontainer aufgebrochen; Zeugensuche - Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 28.03.2022/11.50 Uhr und 02.05.2022/13.20 Uhr

Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten 65-jährigen Frau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gefunden. Gegen 23.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem im Krankenhaus das Fehlen der Patientin aufgefallen war. Diese hatte zuvor unbemerkt die Klinik verlassen. Aufgrund ihrer Erkrankung musste davon ausgegangen werden, dass die Frau möglicherweise orientierungslos ist und sich in einer hilflosen oder sogar lebensbedrohlichen Lage befinden könnte. Daher wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel eingesetzt wurden. Kurz vor sechs Uhr konnte die Vermisste von den Rettungshundeführern in einem Gelände in der Nähe des Klinikums wohlbehalten gefunden und zurück ins Krankenhaus gebracht werden. (cw)

Reutlingen (RT): Randalierende Person

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein Mann befunden, der am Donnerstagabend in der Katharinenstraße durch sein aggressives Verhalten für Aufsehen sorgte. Kurz nach 18.45 Uhr drohte der 54-Jährige mit der Begehung von Straftaten und randalierte anschließend vor einem Geschäft. Auch nach Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte er nicht beruhigt werden. Stattdessen versuchte er zu flüchten, wobei er stürzte und im Anschluss trotz Gegenwehr überwältigt und in Gewahrsam genommen werden konnte. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 54-Jährige, der selbst unverletzt geblieben war, wurde im Anschluss unter polizeilicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert. (sr)

Reutlingen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Ein Sechsjähriger ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Heerstraße nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 8.10 Uhr war der Junge offenbar kurz nach einem vorbeifahrenden Fahrzeug an einer Rot zeigenden Fußgängerampel auf die Straße gerannt. Ein von rechts heranfahrender 22-Jähriger leitete mit seinem Mercedes samt Anhänger noch eine Vollbremsung ein, konnte ein Zusammenstoß mit Kind aber nicht mehr verhindern. Der Sechsjährige wurde zur weiteren Untersuchung und Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baucontainer aufgebrochen

In einen Container auf einer Baustelle in der Max-Lang-Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 17.10 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Container. Mit Baumaschinen und Zubehör im Wert von etwa 6.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines VW Polo bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Metzinger Straße (B297) ereignet hat. Ein 54-Jährer war gegen 11.10 Uhr mit seinem VW Touran auf der Metzinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Neckarstraße/ Nürtinger Straße abbiegen. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 61 Jahre alte Polo-Fahrerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Touran ins Heck des Polo. Die 61-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Touran war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (sr)

Oberboihingen (ES): Nachträgliche Zeugensuche nach Auseinandersetzung unter Jugendlichen am 27.03.2022

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 28.03.2022/11.50 Uhr und 02.05.2022/13.20 Uhr

Im Zuge der Ermittlungen zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, die sich - wie bereits berichtet - am 27.03.2022, gegen 17 Uhr, in Oberhoihingen an der Skateranlage beim Sportplatz ereignet hatte und in deren Zusammenhang in der vergangenen Woche ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft genommen wurde, sucht der Polizeiposten Wendlingen noch einen bisher noch nicht bekannten Zeugen. Bei den Ermittlungen wurde nun bekannt, dass sich ein etwa 25 Jahre alter Mann mit seinem Skateboard in der Anlage aufgehalten und auf die Jugendlichen eingewirkt haben soll, damit sie die Auseinandersetzung beenden. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 07024/920990 beim Polizeiposten Wendlingen zu melden. (ak)

