Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken gegen Auto gefahren und vorbildlich die Polizei informiert

Ludwigshafen (ots)

Am 21.12.2021, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße. In Höhe der Einmündung Holbeinstraße fuhr er an ein ordnungsgemäß geparktes Auto, welches durch den Zusammenstoß an das davor geparkte Auto geschoben wurde. Der Gesamtschaden an den drei Autos beträgt etwa 11.000 Euro. Nachdem der 46-Jährige vorbildlich den Unfall der Polizei gemeldet hatte, kam diese vor Ort. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Das Auto des 46-Jährigen wurde abgeschleppt und der 46-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

