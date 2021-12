Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der Pasadenaallee

Ludwigshafen (ots)

Am 21.12.2021, gegen 18:45 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Pasadenaallee in Richtung Hauptbahnhof und wollte geradeaus die Kreuzung Pasadenaallee / Lorientalle überqueren. Zur gleichen Zeit stand ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf dem Linksabbiegerfahrstreifen und wollte vom Hauptbahnhof aus kommend nach links in die Lorientallee einbiegen, nachdem die Ampel von Rot auf Grün wechselte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 57-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Eine Spezialfirma beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 21.000 Euro.

