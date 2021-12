Polizei Hagen

POL-HA: Schlagbaum an Parkplatz gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 12.12.2021, schaute der Inhaber eines zahlungspflichtigen Parkplatzes an der Potthofstraße nach dem Rechten. Dabei fiel ihm auf, dass der Schlagbaum der Schranke zur Einfahrt des Parkplatzes komplett fehlte. Offenbar hatten Unbekannte ihn in der Zeit zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, gestohlen. Wie genau sie den Schlagbaum abmontierten und anschließend fortschafften ist noch nicht bekannt. Mittlerweile wurde die Schranke ersetzt. Zeugenhinweise zu den Dieben werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

