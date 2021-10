Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw beschädigt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Vom 16. Oktober (Samstag) auf den 17. Oktober (Sonntag) wurden der Polizei vier Sachbeschädigungen an Pkw in Boscheln gemeldet. Drei der beschädigten Fahrzeuge standen an der Straße Südring. Hier wurden Heckscheibenwischer verdreht oder gewaltsam entfernt und ein Außenspiegel beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 5.40 Uhr am 17. Oktober (Sonntag) drei verdächtige Jugendliche beobachtet, von denen einer eine rote Jacke trug. Sie entfernten sich fußläufig in Richtung Nordring. An der Straße im Südhof traten Unbekannte außerdem den Außenspiegel eines Fahrzeugs ab. Auch in Scherpenseel wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw angezeigt. In diesem Fall besprühten Unbekannte gegen 3 Uhr am 16. Oktober (Samstag) ein in einer Einfahrt geparktes Fahrzeug mit Sprühlack. Wer in diesen Zusammenhängen weitere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Online-Hinweisportal genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell