POL-HA: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Hagen

In der Nacht auf Sonntag, 12.12.2021, wurde die Polizei zu einem Einbruch in den REWE-Markt in der Minervastraße gerufen. Beim Eintreffen der Beamten versteckte sich zunächst ein Mann hinter einem Pkw und flüchtete anschließend über einen Parkplatz, kletterte über einen Zaun und hangelte sich dann über ein Rohr in den dortigen Hinterhof hinunter. Dort konnte er durch weitere Beamte festgenommen werden. Der 42-jährige Tatverdächtige hatte am Nebeneingang des Geschäfts die Schiebetüren aufgehebelt und war in den Markt eingedrungen. Dort hatte er ein Bettlaken mit Zigarettenschachteln im Wert von mehreren tausend Euro gefüllt. Doch die Größe des entstandenen Sacks wurde ihm zum Verhängnis, da er damit beim Verlassen des Geschäfts zwischen den Schiebetüren stecken blieb. Der Festgenommene wird dem Haftrichter vorgeführt.

