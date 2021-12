Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer beschädigt mehrere Pkw

Hagen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen, 12.12.2021, gegen 02:50 Uhr wurde die Polizei in die Arndtstraße gerufen, weil dort ein Mann Baustellenschilder umwarf. Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort auch zahlreiche beschädigte Pkw vor. Bei seinen Taten hatte der Mann sich offenbar verletzt, denn eine Blutspur führte unmittelbar in ein nahegelegenes Wohnhaus. Dort konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden, der bei seiner Kontrolle erheblichen Widerstand gegen die Polizisten leistete. Der alkoholisierte Mann konnte nach entnommener Blutprobe seinen Rausch anschließend in einer Gewahrsamszelle ausschlafen und erhielt eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber voraussichtlich im fünfstelligen Bereich liegen.

MS

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell