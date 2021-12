Polizei Hagen

POL-HA: Motoradfahrerin gestürzt

Hagen (ots)

Am Samstag, 11.12.2021, um 18:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofshinterfahrung / Wehringhauser Str. zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Kradfahrerin befuhr die Wehringhauser Str., aus Richtung Haspe kommend, und beabsichtigte geradeaus weiter auf die Bahnhofshinterfahrung zu fahren. Ein entgegenkommender 48-jähriger Opel-Fahrer wollte nach links auf die Wehringhauser Str. in Richtung Hauptbahnhof abbiegen und fuhr dabei nach bisherigen Erkenntnissen leicht in die Fahrspur der Motorradfahrerin. Diese wollte ausweichen und bremsen und kam dabei zu Fall. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hagen unter 02331-9862066 zu melden.

