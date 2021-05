Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche nach Wohnungseinbruch gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitagnachmittag, 30. April 2021, zwei 12 und 14 Jahre alte Mädchen auf der Schaffrathstraße in Beckhausen ausfindig gemacht, die zuvor in ein Haus am Stegemannsweg eingestiegen sein sollen. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie Geräusche im Nachbarhaus wahrnahmen und dann auf der Terrasse die beiden Tatverdächtigen sahen, die daraufhin flohen. Aufgrund der detaillierten Beschreibung konnten die Mädchen gestellt werden. Bei ihnen fanden die eingesetzten Polizeibeamten unter anderem einen großen Schraubendreher. Die Beamten brachten die beiden zur Identitätsfeststellung zur Wache. Eines der Mädchen wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben, das andere Mädchen nahm das Jugendamt in Obhut. Die Ermittlungen dauern an.

