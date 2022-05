Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Gartenhütten und Gaststätte eingebrochen; Hochwertige Fahrräder gestohlen; Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen;

In Gartenhütten eingebrochen (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Wochenendes ist in mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage in der Roanner Straße in Sondelfingen eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, zwölf Uhr, bis Montag, zehn Uhr, brach der bislang unbekannte Täter drei Gartentüren auf und gelangte so auf die Grundstücke. Im Anschluss öffnete er gewaltsam die Türen zu den Häuschen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/96110 um Zeugenhinweise. Zudem werden weitere mögliche Geschädigte gebeten, sich zu melden. (ms)

Dettingen (ES): Hochwertige Fahrräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Vier hochwertige Herrenfahrräder sind in der Nacht zum Montag, zwischen 18 Uhr und sieben Uhr, bei einem Einbruch aus einer Garage in Dettingen gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Loch, das sie in eine Hecke schnitten, auf das Grundstück im Panoramaweg. Anschließend brachen sie das Schloss der Garagentür auf und nahmen die Räder in fünfstelligem Wert mit. Hierbei handelt es sich um zwei Rennräder der Marken Orbea und Cannondale sowie zwei Mountainbikes der Marke Cannondale. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib der Fahrräder. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Mit E-Scooter verunglückt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Jesinger Straße / Teckstraße ereignet hat. Der Jugendliche war gegen 7.30 Uhr mit seinem E-Scooter verkehrswidrig auf dem Gehweg der Jesinger Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Jesingen unterwegs. Ohne Anzuhalten oder Abzusteigen fuhr er plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn, um den Fußgängerüberweg zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault Trafic eines 57-Jährigen, der von der Jesinger Straße in die Teckstraße einbog. Dieser hatte keine Chance mehr, schnell genug zu reagieren, sodass er trotz einer Notbremsung den Rollerfahrer erfasste. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung in die Klinik. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Audi TT RS Cabrio gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem nicht zugelassenen, schwarzen Audi TT RS Cabrio, das zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, neun Uhr, vom Gelände eines Autohandels in der Stuttgarter Straße gestohlen wurde, fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Spezialumbau mit Heckflügel, schwarzem Stoffverdeck und schwarz eloxierten Alu-Felgen im Wert von knapp 27.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neckartenzlingen unter der Telefonnummer 07127/32261 entgegen. (sr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Eine 33-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr mit einem Peugeot die Sülchenstraße in ortsauswärtiger Richtung. Beim Rechtsabbiegen in die Winghoferstraße übersah sie den von hinten heranfahrenden, 62 Jahre alten Radler. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die rechte Pkw-Seite. Im Anschluss stürzte er zu Boden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 4.000 Euro belaufen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Montag ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in eine Gaststätte in der Bitzer Gasse in Ebingen eingebrochen worden. In der Zeit von 23.30 Uhr bis elf Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine aufgehebelte Tür Zutritt zum Inneren des Lokals. Dort wurde ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und ausgeräumt. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

