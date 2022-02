Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach-Wolzburg (ots)

Im Tatzeitraum 24.01.22, 12.00 Uhr - 28.01.22, 12.00 Uhr kam es in der Straße "In der Träf" in 54497 Morbach-Wolzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde ein dort befindlicher, in Beton gegossener Absperrpoller vor einem Wohnhaus beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Poller entstand ein Sachschaden von etwa 200,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

