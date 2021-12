Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen und Syke ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

In der Zeit von Dienstag, den 28.12.2021 03:59 Uhr bis 04:29 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft in der Bassumer Straße in Neuenkirchen ein. Die Täter erbeuteten mehrere Schachteln Zigaretten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Polizei Sulingen unter 04271-9490 aufzunehmen.

Syke

Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 21.12.2021 bis zum 28.12.2021 ist es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Oerdinghauser Straße gekommen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Hinweise nimmt die Polizei in Syke (04242-9690) entgegen.

