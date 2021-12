Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall unter Alkohol in Schwaförden - Zigarettenautomat in Twistringen aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Sachbeschädigung

Bereits am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 00:00 Uhr, zerkratzte ein bislang Unbekannter in Sulingen, Carl-Prüter-Straße, die Motorhaube eines geparkten PKW der Marke Audi A 1. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Schwaförden

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr verunfallte ein Pkw auf gerader Strecke in Schwaförden, Mallinghausen (L 356). Der 50-jährige Fahrer aus Twistringen kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 50-Jährige vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache dürfte Alkohol gewesen sein. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Test ergab eine Alkoholkonzentration in der Atemluft von 1,3 Promille. Der 50-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 16000 Euro.

Twistringen

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Sonntag, 26.12.2021, gegen 21:00 Uhr, haben unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Sankt-Annen-Straße in Twistringen beschädigt. Die unbekannten Täter haben einen Sprengkörper in den Automaten eingeführt und diesen innerhalb des Zigarettenautomaten gezündet. Der Zigarettenautomat konnte hierdurch nicht geöffnet werden, weshalb kein Diebesgut erlangt werden konnte. Die Polizei Syke bittet um Hinweise unter der Tel. 04242/969-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell