POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.12.2021

PK Weyhe

Drei Ladendiebe ohne Führerschein

Am 23.12.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in Stuhr/Groß Mackenstedt. Darin involviert waren drei Männer. Bei der Durchsuchung der Personen wurde bei einem der Männer ein Zündschlüssel und auf dem Parkplatz des Baumarktes auch das zugehörige Fahrzeug gefunden. Allerdings hatte keiner der Männer, auch nicht der mit dem Zündschlüssel, eine gültige Fahrerlaubnis. Dieser war auch wenige Tage zuvor in Bremen von der Polizei unerlaubt am Steuer des Pkw kontrolliert worden. Zusätzlich wurde noch festgestellt, dass für den Pkw keine gültige Versicherung bestand. Der Zündschlüssel wurde sichergestellt; die Zulassungsplaketten wurden vor Ort entfernt.

Unfallflucht in Leeste

Am 23.12.2021, zwischen 11:30 und 14:30 Uhr, wurde in Weyhe-Leeste, in der Straße Am Weidufer, ein geparkter Opel Astra vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unfall in Stuhrbaum

Am 23.12.21, gegen 19:20 Uhr, kam es in Stuhr, auf der Straße Stuhrbaum zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger aus Bremen wollte mit seinem Opel Meriva aus der Zeppelinstraße auf die Straße Stuhrbaum einbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 57-jährigen Stuhrers mit seinem BMW. Bei dem Zusammenstoß gab es einen Sachschaden von über 12.000,-EUR. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

PK Syke

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht vom 22.12.21 auf den 23.12.21 ist im Bremer Weg in Syke ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Diebesgut wurde erlangt. Die Täter sind derweil flüchtig. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der (04242) 9690 zu melden.

