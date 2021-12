Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ergebnis gemeinsamer Kontrollen von Landkreis und Polizei - Unfälle mit Verletzten in Twistringen und Affinghausen ---

Diepholz (ots)

Gemeinsame Kontrollen von Landkreis und Polizei

In der Zeit vom 06.12. bis zum 22.12. haben Kontrollteams von Landkreis, Polizei, und den örtlichen Ordnungsbehörden die Corona-Vorgaben in den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden kontrolliert. Die Kontrollen erfolgten tagsüber, abends oder auch am Wochenende.

Bei jeder Kontrolle wurden im Schnitt ca.10 Betriebe aufgesucht. Es handelte sich hierbei um Supermärkte, Einzelhandelsbetriebe, Betriebe für körpernahe Dienstleistungen, Fitnessstudios und gastronomische Betriebe.

Zusätzlich gab es auch gesonderte Kontrollen auf Weihnachtsmärkten, Bahnhöfen und dem ÖPNV.

In 14 Fällen mussten Ordnungswidrigkeiten Anzeigen gefertigt werden, weil u.a. Vorgaben bei einer Nachkontrolle immer noch nicht eingehalten wurden. Die Verstöße in diesen Fällen sind aus allen Bereichen: von der Nichteinhaltung der Maskenpflicht, über die fehlende Kontrolle der G-Regeln, der fehlenden Dokumentation der Kontaktdaten und / oder auch ein weiterhin fehlendes Hygienekonzept.

Gemäß § 5 der Corona-Verordnung muss jeder Betrieb mit Kunden- oder Besuchsverkehr ein Konzept vorweisen können, in dem der Ablauf über alle Schutzmaßnahmen in diesem Betrieb schriftlich detailliert aufgeführt ist. Das Konzept ist immer den geltenden Vorgaben anzupassen. Kann das schriftliche Hygienekonzept bei einer Kontrolle nicht vorgewiesen werden, ist in dem Bußgeldkatalog zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung ein Bußgeld in Höhe von 1.000 bis zu 3.000 EUR vorgesehen. Allein diese Bußgeldhöhe zeigt die Wichtigkeit dieses Konzeptes.

Der Landkreis und die Polizei werden auch weiterhin Kontrollen mit Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden durchführen.

Wehrbleck

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch gegen 19.40 Uhr wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg in Wehrbleck von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer wohl vor der Fahrt zu tief ins Glas geguckt hat. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkohol Konzentration von über 1,2 Promille. Nachdem sich der 26-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste, wurde danach auch noch sein Führerschein beschlagnahmt.

Affinghausen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch gegen 09.55 Uhr befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen die Dörrieloher Straße in Fahrtrichtung Sudwalde. Er beabsichtigte die Sulinger Straße (L202) zu queren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 31-jährigen Pkw-Fahrers, ebenfalls in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wohnhaft. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge auf den angrenzenden Gehweg geschleudert. Der 31-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca.15000 Euro geschätzt.

Weyhe

E-Scooter ohne Versicherung

Ein 21-Jähriger geriet gestern gegen 07.40 Uhr auf der Hombachstraße ins Visier einer Polizeistreife, da er an seinem geführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Die Fahrt war zu Ende und den 21-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Twistringen

Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 12:55 Uhr ist es in der Bremer Straße in Twistringen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein 19-jähriger Twistringer beabsichtigte mit seinem VW von der Bremer Straße nach links auf ein Grundstück abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 58-jährigen Bremer mit seinem Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der 58-jährige Bremer leicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochen gegen 12:45 Uhr befuhr ein 45-Jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem VW die Straße Müggenburg, als er im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Auto und am Baum entsteht Sachschaden. Der 45-Jährige verletzt sich leicht. Ein Grund für den Verkehrsunfall war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille.

